Carta é encontrada na penitenciária com nomes de agentes que deveriam ser mortos

Uma carta encontrada no Complexo Penitenciário de Rio Branco (FOC) fala sobre a execução de três policiais penais que trabalham no presídio. O motivo, de acordo com a carta, assinada por dois detentos, seria a “opressão” sofrida dentro do sistema penitenciário.

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC) informou que o caso está sendo apurado. Segundo o órgão, antes de a carta ser divulgada, dois dos presos envolvidos nas ameaças já haviam sido transferidos para o presídio de segurança máxima.

Segundo a direção do Iapen, a carta foi interceptada na última semana por policiais penais durante uma revista nas celas.

Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen) afirma que os profissionais convivem diariamente com ameaças.

Sobre o possível envolvimento da advogada citada pelos presos, a Seccional Acre da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AC) informou que será instaurado processo ético-disciplinar caso a informação se confirme.

A direção do Iapen afirmou ainda que os profissionais ameaçados na carta trocaram de posto, mas continuam a exercer suas funções normalmente.