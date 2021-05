Bombeiros resgatam bicho-preguiça com filhote em quintal de residência em Xapuri

Um bicho-preguiça foi resgatado nesta quarta-feira (12) no quintal de uma casa em Xapuri. Segundo a comandante do 8º Batalhão do Corpo Bombeiros, tenente Marcela Sopchaki, o animal foi encontrado saudável e tinha um filhote agarrado ao seu corpo.

O resgate foi feito pelo cabo Roques, que usou técnicas de manejo e contenção de animais silvestres, após o recebimento de um chamado feito pela moradora para o número 193. A mamãe-preguiça e sua cria foram devolvidos à natureza na sequência.

Os bichos-preguiça vivem na América do Sul e Central. Eles estão cada vez mais ameaçados pela perda de habitat causada principalmente pelos desmatamentos e por incêndios florestais, sendo uma das espécies mais suscetíveis a esses eventos.

O fato de apresentarem movimentos lentos contribui para que esses animais fiquem muito suscetíveis tanto à predação quanto às ações antrópicas. O filhote fica agarrado à mãe por cerca de seis meses, enquanto mama, depois disso é deixado e passa a viver sozinho.

Em casos de animais silvestres encontrados em casa, as pessoas devem acionar o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), pelos números 190 e 193 para que o resgate adequado seja enviado para que a espécie seja devolvida à natureza.