Vídeo mostra descarte irregular de lixo na Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos da capital

Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta quarta-feira, 12, mostra descarte irregular de lixo na Unidade de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos (UTRE) de Rio Branco, localizada no km 22 da BR-364, na capital. O vídeo foi divulgado pelo jornalista Altino Machado.

A obra que custou R$ 11 milhões ao erário público, em 2010, foi premiada pela Caixa Econômica Federal entre as Melhores Práticas em Gestão Local de Resíduos Sólidos. No vídeo, é possível constatar o lixo a céu aberto, sem controle ambiental e nenhum tratamento, sendo que deveria pelo menos se encontrar coberto para evitar o chorume.

Construída em 2010, a Unidade dispõe de estrutura para a disposição correta dos diferentes tipos de resíduos como, por exemplo, galpão para recebimento de pneus; depósito para composto beneficiado; usina de triagem e reciclagem; galpão da unidade de compostagem e pátio de compostagem.

Ao ac24horas, a assessoria da Prefeitura de Rio Branco encaminhou um print de um comentário do secretário de meio ambiente de Rio Branco, Normando Sales, como resposta oficial ao vídeo. O gestor afirmou que vem tomando todas as providências enérgicas com a empresa que presta serviços naquela unidade e convidou o Ministério Público do Acre (MPAC) para averiguar a situação.

“Amigo Altino Machado, temos documentado como recebemos a UTRE…. temos adotado providências enérgicas com a Empresa que presta serviços naquela unidade, empresa está contratada na gestão passada. Convido-o para irmos juntos à UTRE, verificar in loco as providências adotadas pela Gestão do prefeito Bocalom. Inclusive conversar com os funcionários daquela Unidade… o convite está estendido ao MP para nos acompanhar…aguardo sua confirmação do convite”, escreveu.

Veja o vídeo: