Setor de serviços cresce 1,2% no Acre e chega a níveis pré-pandemia

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Divulgada nesta quarta-feira (12) pelo IBGE, a Pesquisa Mensal de Serviços diz que em março de 2021, o volume de serviços aumentou 1,2% no Acre em comparação a fevereiro. O resultado é também positivo quando comparado com março de 2020, início da pandemia no Estado: o crescimento é de 1,5%.

Ou seja: impulsionado pelos serviços de comunicação e informação, além de outros, o setor alcança níveis pré-pandemia no Acre. Em fevereiro de 2021, o resultado frente a janeiro/21 foi de –5,8%, uma das piores quedas no País naquele mês.

No País, no entanto, o resultado é negativo: caiu 4,0% frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste sazonal, frente a igual mês de 2020, o volume de serviços avançou 4,5%, após doze taxas negativas seguidas nesta comparação.

Regionalmente, 14 dos 27 Estados registraram retração no volume de serviços em março de 2021, na comparação com o mês imediatamente anterior, acompanhando o recuo (-4,0%) observado no Brasil – série ajustada sazonalmente.

Entre os locais com taxas negativas nesse mês, o impacto mais importante veio de São Paulo (-2,6%), seguido por Distrito Federal (-6,1%), Minas Gerais (-1,6%), Santa Catarina (-3,4%) e Rio de Janeiro (-0,8%). Já a maior alta foi em Mato Grosso do Sul (11,8%).

Frente a março de 2020, o avanço do volume de serviços no Brasil (4,5%) foi acompanhado por 19 das 27 unidades da federação. A principal influência positiva ficou com São Paulo (4,4%), seguido por Minas Gerais (10,7%), Mato Grosso (38,1%) e Santa Catarina (13,2%). Por outro lado, o Distrito Federal (-4,9%) assinalou o resultado negativo mais relevante.

Já no acumulado de 2021, frente a igual período do ano anterior, o recuo do volume de serviços no Brasil (-0,8%) se deu de forma equilibrada entre os locais investigados, já que 14 das 27 unidades da federação também mostraram retração na receita real de serviços.

Os únicos avanços do mês ficaram com os setores de informação e comunicação (1,9%) e de outros serviços (3,7%), com ambos alcançando a segunda taxa positiva seguida em março e obtendo ganhos acumulados de 2,0% e 7,1%, respectivamente.