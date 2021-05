Rio Branco anuncia retorno de vacinação de grávidas e puérperas nesta quinta-feira

A prefeitura de Rio Branco anunciou na tarde que alguns pontos de saúde continuarão a vacinação das grávidas e pós-partos nesta quinta-feira, 13.

Conforme o secretário, as mulheres maiores de 18 anos que estiverem grávidas e estejam fazendo o pré-natal podem procurar um posto de saúde para tomar a vacina contra o coronavírus.

A suspensão da vacinação ocorreu por orientação do Ministério da Saúde que, por motivo de prevenção, pediu que as grávidas evitassem a AstraZeneca. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde está reservando as vacinas produzidas pela Pfizer para o público de grávidas e pós-parto.

De acordo com Frank Lima, secretário de saúde, no Acre não houve nenhum relato adverso sobre a vacina AstraZeneca em gestantes ou pós-parto. “Mas, como houve a recomendação, a gente suspendeu e estamos esperando o próximo passo, se elas irão ou não tomar a segunda dose da AstraZeneca ou se vamos iniciar um novo esquema com outra vacina”, informou o secretário.

Grávidas e pós-parto devem procurar os seguintes pontos:

– URAP Claudia Vitorino;

– URAP Eduardo Assmar;

– URAP Hidalgo de Lima;

– URAP Roney Meireles;

– URAP Vila Ivonete.