Reage, Indústria: FIEAC acompanha obras no Parque Industrial

Governo do Estado atende pleito da campanha de valorização das indústrias locais e inicia revitalização do local

No mês da Indústria, a FIEAC comemora mais uma grande vitória. Em atendimento a algumas das reivindicações da campanha “Reage, Indústria”, o Governo do Estado deu início às obras de revitalização do Parque Industrial, que fica localizado no Segundo Distrito de Rio Branco. Na manhã desta quarta-feira, 12 de maio, o presidente da Federação, José Adriano, juntamente com o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Anderson Abreu, realizaram uma visita técnica no local.

A ideia é transformar o espaço em um condomínio empresarial. Estão sendo levantados um muro que circunda todo o terreno e uma guarita, além da recuperação asfáltica. A previsão é de que as obras sejam concluídas em até 50 dias. No ano passado, a Prefeitura de Rio Branco também revitalizou o sistema de iluminação do Parque, em observação ao pleito da campanha criada pela FIEAC. De acordo com Adriano, o objetivo da iniciativa é resgatar a autoestima do setor empresarial do estado e as expectativas já começam a ser atendidas.

“Estamos recuperando, também, um dos cartões postais da cidade. Nossa expectativa é atrair outros investimentos, pois, quem chegar aqui e procurar o Parque Industrial, vai encontrar um lugar mais bonito, organizado e limpo. Isso tudo nos deixa muito felizes. Porém, ainda temos outros desafios pela frente e, se Deus quiser, com a ajuda do Estado, da Prefeitura de Rio Branco e dos outros municípios, chegaremos ao interior com a mesma proposta”, resumiu o empresário.

Para Anderson Abreu, esta obra é de extrema importância também para o Estado. Ele afirma que valorizar quem investe no Acre e gera emprego é uma determinação do governador Gladson Cameli. “Por isso que estamos trabalhando com a FIEAC, que é uma grande parceira do Governo e nos apoia nessa revitalização, acompanhando tudo o que está sendo feito. Queremos levar essa melhoria de aparência dos parques industriais e do ambiente de trabalho das pessoas para todo o estado”, garantiu.