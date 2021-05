Ocupação de leitos de UTI cai e chega a pouco mais de 50% no Acre

Apesar da situação ainda ser de preocupação e de necessidade que a população continue adotando as medidas de isolamento social e evitar aglomerações, o Acre começa finalmente a consolidar a baixa no registro de casos e internações.

Felizmente, a realidade de leitos de UTI lotados, com filas de pacientes esperando por uma vaga e morrendo por falta de uma Unidade de Tratamento Intensivo, vai, bem lentamente, se tornando uma triste lembrança do passado.

No último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), nesta terça-feira, 11, o número de leitos ocupados no Acre é de 57,55%. No Into, por exemplo, onde foi montado o maior hospital de campanha do Acre e onde no auge da pandemia era o lugar mais crítico, dos 50 leitos existentes, apenas 27 estão com pacientes. Já no pronto-socorro a ocupação é maior, mas ainda sobram vagas com 21 dos 30 leitos ocupados. Em Cruzeiro do Sul, metade dos 26 leitos recebem pacientes.

Em relação à situação dos leitos clínicos, a situação é ainda mais confortável e a taxa de ocupação dos 236 leitos é de apenas 35,18%. Com os números em queda, o Acre volta à fase amarela da Covid-19. As autoridades de saúde, no entanto, enfatizam a necessidade da população permanecer com os cuidados sanitários.