O voto do Distritão vem aí…

O Congresso Nacional deverá votar em dois turnos a proposta de criação do voto chamado Distritão antes mesmo do mês de outubro. Na Câmara Federal a PEC do Distritão corre célere, já que deverá ser aprovada um ano antes das eleições para vigorar. O sistema Distritão cria o voto majoritário em todos os níveis, sepultando o voto proporcional.

A ideia é muito simples e, de certa forma, organiza a bagunça feita pelo voto proporcional que amplia a representação da sociedade nos parlamentos, mas deixa de fora majoritariamente os mais votados.

Tomando como exemplo a Assembleia Legislativa do Acre, os que tomarão posse serão os 24 parlamentares mais votados. No Distritão, um candidato não mais será eleito com 1.900 votos em detrimento de outro com cerca de 4.000 ou 5.000 votos.

O sistema também nivela a representatividade partidária e facilita a eleição dos atuais parlamentares. Mais uma vez tomando como exemplo o Acre, as chances de deputados federais de partidos nanicos como DEM e PC do B aumentam em detrimento dos que querem iniciar na política. E assim caminho a democracia brasileira….

“Se não reformarem os políticos não adianta reformar mais nada”. (Frase capturada da internet)

. Quer dizer que o Sindicato dos Médicos vai pedir a cassação do deputado Cadmiel Bomfim (PSDB) por ter chamado Rodrigo Damasceno de mercenário?

. Será cassado no dia de são nunca à tarde!

. No Brasil o tratamento precoce da Covid-19 é cloroquina; na Índia, bosta de vaca.

. Tudo é uma questão de fé!

. Se a pessoa tiver um cadinho de fé pode tomar banho até no canal da maternidade que funciona.

. Cientificamente, não!

. TCU, CGU, MPF, MPE e PF com apoio do judiciário rastreiam marcas e pegadas de corrupção em prefeituras.

. Que fim levou a “caixa preta” do transporte coletivo?

. Perguntar não ofende!

. O rolo agora são as lâmpadas de led…

. Já a secretária de Educação e ex-prefeita Socorro Neri se manifesta para repor a verdade.

. Da última vez ela deu uma paulada certeira na moleira dos que a acusaram de ter pago os terceirizados ilegalmente.

. Fale Neri! Fala!

. O governador Gladson Cameli está certo ao buscar recursos fora do Brasil para desenvolver o Acre; se for esperar pelos recursos minguados do governo federal o estado não sai do atoleiro nunca;

. Nem mesmo com a ponte do Madeira!

. O governador Gladson apoiou a reeleição do prefeito Isaque Lima, por que o deputado Jonas Lima (PT) assinaria uma CPI contra ele?

. Calegário é um caso à parte, um caso a ser estudado!

. Bom dia!