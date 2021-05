Novo médico assume direção do Hospital do Juruá a partir desta quarta (12)

O médico Elicimar dos Reis, cirurgião-geral, assumiu nesta quarta-feira, 12, a direção clínica do Hospital do Juruá, que tem como anexo o Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul.

O profissional, que já atua no local, assume a direção em momento de declínio das internações e mortes por Covid-19. No Hospital de Campanha há 35 pacientes internados na clínica e 12 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nas últimas 24 horas foram registradas 1 morte e 2 altas médicas.

“Estou muito feliz de ter sido escolhido pelos colegas para assumir o cargo e vamos trabalhar em parceria com a direção, médicos e equipe para prestar um bom serviço para a população. Estamos numa situação melhor já com relação ao Covid, mas não podemos descuidar”, citou o novo diretor.