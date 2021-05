Na saúde e na doença: casal de idosos luta contra Covid-19 em hospital do Acre

Foto: Rede Social

No Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, o casal de idosos Antônio Oliveira Cunha e Josefa Felipe, conhecidos como Sr. Antônio e Dona Nenê, casados há 69 anos, lutam juntos contra a Covid-19. Eles relembram os votos que fizeram ao casar: “na saúde e na doença”.

Ambos foram internados após testarem positivo para a doença, mas a família garante que a internação foi apenas por precaução e amenizar a saturação por oxigênio, até estarem bem para respirarem sozinhos.

O casal tem cinco filhos: Carlos Antônio, Maria Ligia, Flávio Felipe, Maria das Neves e a filha de coração Maria José, que faleceu há cerca de 7 meses por complicações do novo coronavírus.

Ao portal Juruá Em Tempo, a família disse estar convicta e confiante na recuperação dos idosos, e destaca que o casal já foi vacinado. “Não sabemos como eles pegaram, mas os dois já tomaram a vacina contra a Covid-19. O amor entre eles é gratuito e genuíno, não há cobrança. Só existe amor, e é esse amor que une a família inteira! Exemplo de vida”, disse a filha Maria Lígia.

Com informação do Juruá Em Tempo