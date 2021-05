Médica faz apelo a Gladson para devolvê-la ao Pronto-Socorro

A médica, Georgia Micheletti, 44 anos, que atua há mais de 10 anos na rede estadual de saúde, publicou um vídeo nas redes sociais fazendo um apelo ao governador Gladson Cameli (Progressistas) para que revogue sua cessão e a conduza ao Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) de Rio Branco. Ela tem pós-graduação em urgência e emergência.

Ela foi cedida para trabalhar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito, da capital, desde fevereiro de 2020. No vídeo, ela ressalta seu amor pela dinâmica do Pronto-Socorro de Rio Branco.

“Eu estudei muito pra trabalhar com pacientes críticos e gosto de tratá-los, gosto de acompanhá-los e gosto de ajudar esses pacientes. Isso me gratifica e eu vejo que nesses momentos é que eu exerço a minha profissão. Antes, não via a medicina como trabalho, mas hoje eu vejo, por quê? Porque hoje faço muitas coisas tranquilas, coisas de ambulatório, entendeu? A gente liga no automático e atende todo mundo igual e não uma pessoa, que se não tiver um cuidado especial, ela vai falecer. São doenças tranquilas [ao relatar seu trabalho na UPA]. Eu venho apelar pro senhor Gladson que me devolva para a minha casa que é o Pronto Socorro. Eu amo aquele lugar! Quem ganha com a minha lotação de volta pra lá é a população, porque ela percebe que o profissional está interessado nela. A população que ganha”, defendeu.

Após o relato, ela volta a pedir que Cameli revogue a sua cessão e a devolva ao Pronto-Socorro de Rio Branco, o qual considera sua “casa”.

“Então, governador, eu peço de presente do Dia das Mães que me devolva ao Pronto-Socorro. O senhor me chamou, inclusive, para ser gerente do Huerb e eu queria poder ajudar a Unidade. Eu quero voltar como servidora, que é o que eu amo fazer: ver a evolução do paciente e acompanhá-lo, não tem dinheiro que pague isso! Me devolva ao Huerb encarecidamente. Me dê esse presente. Muito obrigada pela atenção de todos e me ajude, governador. Me devolva”, pediu.

Na publicação, a médica ganhou apoio dos colegas da classe da saúde que criaram até a hastag: #DR.GeórgianoHUERB