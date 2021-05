Imunização contra a gripe tem pouca procura em 42 postos de saúde de Rio Branco

A campanha de vacinação contra a gripe não tem atingido o número esperado de imunizados na capital acreana. A Vigilância Epidemiológica de Rio Branco afirma que foi pouca a procura durante a primeira etapa de vacinação em 42 postos de saúde, que encerrou no início desta semana.

Agora, o público a ser vacinado é de idosos acima de 60 anos e professores, e a intenção do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 90% dos grupos prioritários, que estão divididos em três etapas.

A vacinação começou pelas crianças, gestantes, mulheres em período de pós-parto e trabalhadores da saúde. Nessa terça-feira, 11, iniciou a segunda etapa de vacinação.

A segunda fase da Campanha de Vacinação contra a gripe deve ocorrer até o dia 8 de junho, abrangendo um total de 83.912 pessoas em todo o estado do Acre, segundo o Programação Nacional de Imunização (PNI).

Deste total da meta de vacinação, são 71.174 idosos com 60 anos ou mais e 12.738 professores das escolas públicas e privadas. A campanha possui três etapas de vacinação, sendo a última aberta a partir do dia 9 de junho a 9 de julho, em todos postos de saúde dos municípios. O Acre deverá encerrar a campanha com mais de 300 mil pessoas imunizadas.

Simultaneamente, o estado vacina contra a Covid-19 e o governo federal orienta que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem primeiro a vacina contra a Covid-19 e depois a vacina contra a gripe, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre elas. O Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das vacinas contra a gripe e Covid-19 simultaneamente, devido à falta de estudos sobre a coadministração dos imunizantes, e a orientação é priorizar a vacinação contra o novo coronavírus.