Grupo de Trabalho em Rio Branco é criado para envio de documentos para CPI da Pandemia

A prefeita, em exercício, Marfisa Galvão (PSD) publicou nesta quarta-feira, 12, Decreto Nº 919 que institui o Grupo de Trabalho de Apoio à Coordenação de Comissão Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito do Senado Federal, no âmbito da capital. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

O grupo de trabalho deverá solicitar das secretarias competentes todas informações a serem encaminhadas à CPI da pandemia ao Senado Federal.

Os membros deverão realizar todas as etapas do levantamento das informações solicitadas e deverão cumprir os prazos estabelecidos pelas as requisições e consolidar as informações antes do envio para CPI.

O grupo deverá elaborar um relatório simplificado das atividades desenvolvidas, a cada resposta enviada à CPI e encaminhar ao gabinete do prefeito, Tião Bocalom.