Greve da Educação pode passar os 90% de adesão no Acre com ação de sindicatos

Membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) seguem na tentativa de aderir mais funcionários na paralisação das atividades escolares que deve ser iniciada nesta quinta-feira, 13, em escolas públicas do estado. O início do ano letivo 2021 não ocorreu na data que estava prevista, na última segunda-feira, dia 10, devido à paralisação da categoria.

Por enquanto, os sindicatos afirmam que pelo menos 90% das escolas públicas do Acre aderiram ao movimento e ainda não retomaram as atividades de forma remota. Os trabalhadores em educação cobram a reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) e reajuste no piso salarial.

Os sindicatos optaram por decretar o estado de greve e continuam sem trabalhar nas escolas. A presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, afirma que o grupo tenta dialogar e explicar por meio das redes sociais o motivo da greve.

Já a Secretaria Estadual de Educação (SEE) diz que cerca de 60% das escolas não aderiram à paralisação e retomaram as aulas em Rio Branco.

A gestora da pasta, Socorro Neri, se reuniu com representantes dos sindicatos da Educação, onde recebeu um documento com as reivindicações da categoria. A secretaria garante que o assunto está sendo conversado com o governo do Acre.