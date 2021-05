Familiares realizam vaquinha para pagar custos de policial penal morto pela Covid-19

Familiares e amigos do agente penal, Renato Mesquita, falecido em decorrência da Covid-19, dia 03 de maio, em Rio Branco, estão realizando uma vaquinha virtual para pagar as despesas ao longo do período que esteve lutando pela vida.

A família enfrenta uma situação financeira delicada, pois todas as economias foram empregadas durante o tratamento, e ainda resta uma dívida junto à Pronto Clínica e ao fisioterapeuta.

Agora, com o óbito do agente, a esposa Luana Camila Luz da Silva, terá que arcar com uma dívida de R$ 47 mil. Quem deseja ajudar pode enviar um PIX: 931.263.872-68 ou a Caixa Econômica – 013 Agência: 3320 Conta: 00004002-9.