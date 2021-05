Com soja pesando na balança do Acre, saldo de exportações em 2021 é o maior desde 1997

Segundo o relatório do Ministério da Economia, o Acre importou US$ 199.517 mil em produtos no mês de abril de 2021, o melhor resultado para um mês de abril desde 2018.

As importações se limitaram a poucos produtos, sendo os dois mais representativos a castanha proveniente do Peru, além de produtos tonantes orgânicos sintéticos, que gerou importação de US$ 55.206, vindos da Turquia.

O Peru foi o principal importador do Acre, com $79.887 adquiridos naquele mês, seguido da Turquia ($55.206), China ($37.602), Estados Unidos ($14.055) e Bolívia ($12.767).

Ainda em abril as exportações do Acre foram impulsionadas pela soja, produto que começa a destacar na balança comercial do Estado, que US$ negociou 2,448 milhões do grão.

No geral, o Acre exportou US$ 6,762 milhões e importou US$ 200 mil, resultando em um saldo na balança comercial de US$ 6,562 milhões.

O Ministério da Economia também revisou as exportações do Acre de março e o valor foi acrescido em mais de US$ 573 mil. Com os resultados de abril e o reajuste de março, o saldo do quadrimestre é o maior já registrado pelo Acre desde 1997, quando se iniciaram os registros do comércio exterior, superando o saldo do mesmo período em 2018, que foi de US$ 12,204 milhões.

Com os dados de abril, o Acre fechou o primeiro quadrimestre de 2021 com um saldo recorde de US$ 19,302 milhões. O saldo de 2021 já supera em mais de 82% o do mesmo período em 2020.

Os dados foram compilados pelo Fórum de Inovação e Desenvolvimento do Acre.