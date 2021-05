Brasiléia realiza entrega de produtos do PAA a instituições e famílias do aluguel social

A prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Assistência Social, recebeu nesta quarta-feira, 12, produtos da agricultura familiar entregues pela Cooperativa Coopergrãos, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

São mais de 100 cestas que incluem farinha, cheiro verde, couve, tangerina, banana, mamão, dentre outros produtos, alimentos vindos da agricultura familiar de Brasiléia levando alimentos saudáveis na mesa das famílias e melhorando a renda dos produtores rurais.

“Estamos mais uma vez recebendo os alimentos do PAA e distribuir essas cestas há algumas instituições do nosso município, a prefeita Fernanda Hassem, nos pediu para ter uma atenção especial com as famílias do aluguel social e assim estamos ajudando com essas cestas as famílias da nossa cidade”, disse o secretário de Assistência Social, Djahilson Américo.

Além das famílias do aluguel social, as cestas serão entregues ao Hemonúcleo de Brasiléia, Instituto Socioeducativo do Alto Acre (ISE), Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes do Alto Acre (CISAC) e a instituição Caminho de Luz.

Com informações da Assessoria de Comunicação da prefeitura de Brasiléia.