Bocalom diz que pretende implantar usina de energia solar na capital

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), declarou na manhã desta quarta-feira (13) que esteve reunido juntamente com o prefeito de Araguari, Major Renato, onde fez uma visita a implantação de uma usina de energia fotovoltaica (energia limpa) em seu município com capacidade de 2,5 megawatts.

De acordo com o prefeito que está em Minas Gerais para realização de exames médicos, a cidade de Rio Branco precisa de uma usina desse porte. “Queremos isto, também, em nossa capital”, escreveu.

Como funciona

O funcionamento da energia solar fotovoltaica é baseado no fenômeno que ocorre quando partículas de luz solar (fótons) colidem com os átomos de silício presentes no painel solar, gerando um deslocamento dos elétrons, que cria uma corrente elétrica contínua, chamada de energia solar fotovoltaica.

Na cidade de Araguari, foram necessários investimentos privados de 13 milhões.