Duarte diz que deputados terão que se explicar para a população

O deputado Roberto Duarte (MDB), mesmo não participando da sessão virtual da Assembleia Legislativa por está cumprindo agenda em Brasília, afirmou ao ac24horas que os deputados que retiraram as assinaturas do requerimento que criava a CPI da Educação terão que se explicar à população.

“Sobre os deputados que retiraram as assinaturas. Eles tem que explicar para a população a mudança drástica de postura, acreditavam que havia irregularidades e corrupção e hoje mudaram de ideia?? Agora se entendam com a população, pois no próximo ano teremos eleições”, questionou o emedebista.

Para Duarte, o governo “demonstrou muito medo e fragilidade”, comprovando “que existem irregularidades e muita corrupção, vez que teve medo de ser investigado pelo legislativo”.

O posicionamento de Duarte ocorre após os deputados Jonas Lima (PT) e Fagner Calegário (Podemos), oficializarem a retirada de suas assinaturas da CPI que visava investigar supostas irregularidades na Secretaria de Educação entre 2019 e 2020, na gestão do então secretário Mauro Sério.