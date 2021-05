Secretário afirma que contrato de LED apresenta inconsistências

O secretário municipal da Zeladoria, Joabe Lira, em sessão online desta terça-feira, 11, da Câmara de Rio Branco, falou da suspensão do contrato de iluminação pública no âmbito de Rio Branco. Em 2019, a Prefeitura pediu um empréstimo de R$ 48 milhões, que foi aprovado pela maioria da Câmara. Em agosto de 2020, a prefeitura anunciou que em 180 dias, Rio Branco estaria com a nova iluminação, no entanto, não foi isso que ocorreu.

Segundo o secretário, a gestão de Socorro Neri suspendeu o contrato em meados de dezembro de 2020, após mais de R$ 21 milhões terem sido gastos. A suspensão teria ocorrido por não ter tempo hábil para o pagamento da empresa.

“A suspensão do contrato ocorreu na gestão passada, no dia 07 de dezembro de 2020. O intuito do prefeito era dar continuidade, no entanto, quando começamos a analisar o contrato encontramos algumas inconsistências. Na tabela de execução, foram estourados, por exemplo, um item que foi licitado 7 mil vezes e acabou sendo usado 35 mil vezes. Estamos analisando esse contrato e estamos enviando à Procuradoria Geral do Município. Fica inviável da forma que está. O contrato vai ter que passar por alguns ajustes. Já foram feitos pagamentos no montante de R$ 22 milhões e todas pela gestão passada. No dia 21 de outubro de 2020 foram pagos mais de R$ 12 milhões uma única vez”, afirmou.

O responsável pelo setor de iluminação pública, Jesse Melo, corroborou a fala do secretário da zeladoria ao afirmar que a implantação dos pontos de LED foram feitas sem o emplaquetamento e o georreferenciamento. Segundo ele, as peças retiradas para a implantação dos pontos de LED não foram enviadas à Zeladoria.

“Esse contrato com a Engelux foi parado pela administração passada. Na implantação do ponto de LED, eles tinham que ter feito o emplaquetamento e georreferenciamento. Outro fato da implantação do ponto de LED: tinham que tirar o ponto antigo e devolver para a Zeladoria. Foram instalados 23 mil LEDs e a gente não tem esse material de retorno, temos apenas um pequeno percentual”, encerrou.