Nova frente fria deve chegar ao Acre nesta quarta-feira (12) anuncia Davi Friale

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Chuvas e uma nova queda de temperatura devem ocorrer ao longo desta semana no Acre. Conforme publicado pelo portal o Tempo Aqui, de Davi Friale, uma nova frente fria deve chegar a partir desta quarta-feira (12). Esta deve ser a de número 13 deste ano.

Segundo o portal, a temperatura começará a cair no fim da tarde, mas será na quinta-feira, 13, que os ventos serão mais intensos, devido à penetração de mais uma onda de frio polar, declinando levemente a temperatura. “Desta vez, a massa de ar frio não será intensa no Acre. As temperaturas, ao amanhecer, de quinta-feira e de sexta-feira, deverão oscilar entre 18 e 20ºC, em Rio Branco, Brasileia e demais municípios do leste e do sul do estado”, garante Friale.

Até o próximo domingo, 16, haverá calor abafado, chuvas, nova queda da temperatura, possibilidade de temporais e tempo seco e ventilado no Acre e áreas próximas. Em alguns pontos, pode chover forte, com raios e ventanias.

Na quarta-feira, as condições atmosféricas estarão favoráveis à ocorrência de chuvas fortes, que poderão ser acompanhadas de temporais, em algumas áreas do Acre, de Rondônia, de Mato Grosso, do Amazonas, da Bolívia e do Peru. O tempo volta a ficar seco e bom, no Acre, a partir da próxima sexta-feira, até, pelo menos, o início da próxima semana.