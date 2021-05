Ítalo Almeida é nomeado e vira chefe de departamento do Depasa

Como de praxe, o governador Gladson Cameli usou sua caneta para promover exonerações e nomeações por meio do Diário Oficial desta terça-feira, 11.

Quem vive uma verdadeira dança de cadeiras dentro do governo é o engenheiro Ítalo Almeida. Em outubro do ano passado foi nomeado diretor executivo do Depasa. Já em fevereiro deste ano foi remanejado no mesmo cargo de diretor para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural (SEDUR), de onde foi exonerado no mês passado. Agora, nesta terça, Ítalo volta ao governo como chefe de departamento no Depasa.

As outras nomeações do governo são na pasta da educação, assumida recentemente pela ex-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri. Foram exonerados cinco cargos comissionais e nomeados quatro novos servidores da pasta, com CECs que variam de 1 a 4.