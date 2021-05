Detentas de Rio Branco começam a receber vídeo dos filhos pelo Dia das Mães

Desde esta terça-feira, 11, até o próximo dia 14 de maio, mães detentas de Rio Branco terão a possibilidade de receberem uma mensagem dos filhos em formato de vídeo. A ação do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) busca amenizar o sofrimento dessas mulheres, por meio do projeto Fortalecendo Vínculos Familiares.

O projeto foi criado em 2020, com a chegada da pandemia do novo coronavírus. Os familiares gravaram os vídeos e encaminharam para serem repassados às presas. Por meio de um tablet, as mães têm acesso às mensagens dos filhos que não veem devido ao isolamento social e a suspensão de visitas durante a pandemia.

Segundo a chefe da Divisão de Divisão de Assistência Social e Atenção à Família do Iapen, Cláudia Costa, “a manutenção dos vínculos familiares é de suma importância para a ressocialização das mulheres em privação de liberdade e este novo formato de cuidados com a saúde pública restringiu as visitas familiares. O projeto nasceu com o intuito de que este direito não seja violado e o vínculo não se perca”, informou ao portal Agência de Notícias do Acre.

Já o presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, destaca que a família é fundamental no processo de retorno à vida social. “No cárcere, essas mulheres precisam muito do apoio das famílias para se reerguer e retornarem ao convívio em sociedade. Com o distanciamento social, o contato com os filhos foi prejudicado e essa é uma forma que encontramos de reduzir essa distância”, afirmou.