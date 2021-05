Vândalos invadem sede do Solidariedade e roubam ar-condicionado e lista de filiados

Dirigentes do Partido Solidariedade foram pegos de surpresa na manhã desta segunda-feira (10), ao se depararem com o arrombamento da sede, localizada no Bosque, em Rio Branco.

De acordo com o secretário de meio ambiente, Israel Milani, os bandidos levaram livro de atas da agremiação, lista de filiados e contratos celebrados pelo partido.

Segundo ele, os criminosos levaram apenas um objeto físico e de valor, um ar-condicionado. “Causa estranheza, mas vamos tomar as providências necessárias”, ressaltou.

Milani destacou que um boletim será registrado na tarde desta segunda em uma delegacia da capital.