Prefeitura realiza levantamento de demandas na zona rural de Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, realiza o levantamento de demandas das comunidades rurais do município. O secretário da pasta, Elenildo Souza, juntamente com sua equipe formada por engenheiro e técnico agrônomo estiveram nos locais. O levantamento é uma determinação do prefeito Zequinha Lima, para conhecer de maneira detalhada, os anseios dos produtores de cada comunidade.

As reuniões de levantamento deveriam ter ocorrido ainda em janeiro, mas devido aos decretos de distanciamento social da pandemia, estiveram proibidas dede então.

Neste sábado as reuniões ocorreram na Vila São Pedro, ramal da Buritirana, ramal dos Monteiros e Macaxeiral (Assis Brasil). Um total de dezesseis (16) comunidades já receberam a visita de levantamento de demandas.

As demandas variam de acordo com o tipo de produção com que as comunidades estão engajadas, mas de maneira mais geral, as principais necessidades encontradas são por mecanização agrícola. Seja para o preparo do solo em alternativa ao uso do fogo, ou para construção de tanques e açudes para piscicultura, a mecanização agrícola foi uma demanda presente em todas as comunidades visitadas.

De modo a melhor organizar o calendário de atendimento com mecanização agrícola a prefeitura está incentivando a organização dos produtores por meio de associações e cooperativas.

O mesmo vale para o recebimento de equipamentos doados e aquisição de insumos agrícolas. “A prefeitura não pode doar equipamento para particulares. Isso é lei. No entanto, para uma associação agrícola é possível fazer essa doação de equipamentos e firmar outros tipos de parcerias. Para a prefeitura faz muito mais sentido atender às demandas coletivas organizadas por meio de associações, porque é impossível atender individualmente a mais de 20 mil produtores rurais”, explica Elenildo Souza.

A prefeitura, por meio da secretaria de agricultura dispôs parte de seu departamento técnico e jurídico para auxiliar na regularização e revitalização das organizações rurais que já existam e por ventura estejam inativas ou inadimplentes.

A metodologia de trabalho da gestão do prefeito Zequinha Lima para a zona rural, irá levar em consideração as demandas dos produtores. “Não queremos reinventar a roda. Na maioria das vezes o produtor já sabe o que quer produzir. São eles, melhores do que ninguém, que conhecem as dificuldades de produção e como a prefeitura pode apoiá-los. Por isso nosso primeiro papel, é ouvi-los”, explica o prefeito Zequinha Lima.

Programas Rurais

A prefeitura deverá implantar alguns programas para a zona rural. Em parceria com órgãos federais está prevista a regularização fundiária das pequenas propriedades rurais. A falta de regularização tem sido um obstáculo para que muitos produtores tenham acesso ao programa de venda direta para merenda escolar, que a prefeitura pretende ampliar.

Atualmente apenas 2% da merenda escolar é de produção local. A meta é buscar alcançar os 30% recomendados.

Outra grande aposta é na piscicultura. A secretaria dispõe pela primeira vez de um engenheiro de pesca, com o objetivo de ampliar e profissionalizar a produção do pescado em Cruzeiro do Sul. Também foram firmados acordos de cooperação técnica com a UFAC e IFAC. Técnicos e engenheiros deverão fazer parte de um programa de extensão para levar assistência técnica ao produtor rural.

Outra novidade será a criação de um viveiro de mudas, para oferecer alternativas de produção. O café é uma dessas apostas.