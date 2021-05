Prefeitura de Xapuri antecipa melhorias em ramais e pontes na zona rural do município

Mesmo com a previsão de início do programa de melhorias de ramais para o dia 15 de maio, quando a prefeitura colocará três frentes de serviço para recuperar cerca de 500 km de ramais, os serviços de melhorias, consertos e construção de novas pontes estão ocorrendo em Xapuri.

A informação é da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), que prevê a aceleração dos serviços com o começo do programa de recuperação de ramais, como ocorre todos os anos com a chegada do chamado “verão amazônico”. Xapuri possui uma malha de cerca de 1.200 km de ramais, segundo a prefeitura.

“É um trabalho contínuo, não paramos nem no inverno, pois todos os dias temos uma demanda de ramal a ser atendida e, dentro das possibilidades, nós atendemos”, diz o secretário municipal de Infraestrutura, Josué Ferreira, em divulgação da prefeitura em sua página no Facebook.

Nos últimos dias, a Seinfra vem trabalhando em trechos do ramal Fronteira, Recanto do Equador e Estrada de Petrópolis, além da recuperação de algumas pontes, como uma no ramal do seringal Cachoeira, que está sendo desmanchada para a construção de uma nova estrutura.