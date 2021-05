Polícia Civil prende suposto homicida acusado de cobrar pedágio em Rodrigues Alves

Em uma ação da Polícia Civil, um homem identificado por Naum Gomes da Costa, de 32 anos, acabou preso após cobrar pedágio dos moradores da zona rural, no município de Rodrigues Alves.

O homem que, segundo as investigações é de alta periculosidade, já havia tido o pedido de prisão preventiva, com base nos elementos de informação colhidos no local do crime, bem como após ouvir as testemunhas do caso. No entanto, ao descobrir que iria preso passou a ameaçar moradores cobrando pedágio.

O delegado José Obetânio, que preside o inquérito, disse que para prender o homem foi montada uma operação. “Montamos uma operação no final de semana na intenção de surpreendê-lo, o que deu certo, e logramos êxito na captura desse indivíduo. Desta forma, devolvemos a tranquilidade àquela comunidade do ramal da Bananeira e agora esse homicida vai sentir na pele os rigores da Lei”, comentou.

O homem é o principal suspeito de ter matado o adolescente Oseas da Silva Regada (15 anos) no dia 14 de janeiro do ano passado no ramal da Bananeira, zona rural do município de Rodrigues Alves.