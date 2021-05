MP deve ser acionado para conter vacinação de pessoas de outros estados no Acre

O secretário municipal de Saúde, Frank Lima, revelou ao ac24horas na manhã desta segunda-feira (10) que está atento às possíveis movimentações de pessoas de outros estados que estão em busca da 2° dose da vacina CoronaVac que previne contra a Covid-19.

Dados apontam que nas capitais do país e em pelo menos 1.300 municípios estão faltando vacinas para o reforço da segunda dose do imunizante CoronaVac, produzido pelo Instituto Butantan.

Nesse sentido, Frank ressaltou que ainda não tem um número exato de quantas pessoas já se vacinaram na capital sendo de outras federações do país. No entanto, está atento, haja vista que, as doses reservadas pela saúde são para o público da capital acreana que já compõem o calendário do reforço da segunda dose. “Se percebermos que está havendo uma grande procura nesse sentido, vamos acionar imediatamente o Ministério Público para que possa tomar as medidas cabíveis e garantir a aplicação da segunda dose das pessoas na nossa capital”, declarou.

Segundo o gestor, o ministério da saúde já disponibiliza uma quantidade de vacinas específicas para atingir essas eventualidades. “Temos uma reserva para atender as pessoas de outros estados que estão aqui para resolver uma situação específica, em caso de ter perdido a vacinação em seu estado pode procurar uma unidade de saúde e se vacinar, isso é normal e já é preconizado pelo ministério”, explicou.