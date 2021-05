Metade dos casos de violência registrados em Cruzeiro do Sul foram contra mães

No final de semana dedicado às mães, das 8 ocorrências de violência doméstica atendidas pela Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, 4 foram de filhos agredindo as próprias genitoras. A informação é da Assessoria de Comunicação da PM do município.

Em um dos casos, Eleilson de Oliveira Pereira, 32 anos, que é acostumado a bater na mãe, dessa vez a ameaçou e bateu no irmão. Depois de ser preso, se suicidou na Delegacia Geral de Polícia de Cruzeiro do Sul, enforcado com a própria roupa. Ele já tinha passagens na polícia por assalto.

O delegado Vinícius Almeida, em entrevista coletiva, afirmou que um inquérito foi instaurado para investigar o caso, mas destaca que o preso estava sozinho na cela. “Vamos ouvir os policiais e ver as imagens das câmeras de segurança para esclarecer tudo”, assegurou o delegado.

Eleilson de Oliveira Pereira foi entregue pela Polícia Militar às 14h30min de domingo e foi achado morto às 21h30min.