Mesmo com restrições da pandemia, atendimento na OCA não para de aumentar

Os atendimentos na OCA estão aumentando em Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul mesmo com as restrições impostas pela pandemia.

Durante o mês de abril houve um aumento de quatro mil atendimentos com relação ao mês de março, totalizando 17.054 solicitações remotas atendidas pelas equipes da OCA nas três unidades.

Em abril cresceram principalmente buscas por informações sobre Carteira de Trabalho, Seguro Desemprego e renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Sobre outros serviços que estão ocorrendo de forma online ou teleatendi mento, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) continua tirando dúvidas e auxiliando no acesso à Carteira de Trabalho e Seguro Desemprego somente por telefone, nos números 3215-2419 / 3215-2448 ou pelo 0800 647 8182. O horário de atendimento é das 7h30min às 12h.

Os horários de atendimento são: em Rio Branco, das 7h30 às 17h, em Xapuri e Cruzeiro, das 7h30 às 12h30.

Telefones: OCA Rio Branco: 3215-2400/3215-2411/3215-2427/32152478/3215-2445/3215-2472/3215-2475/3215-2477/3215-2480/3215-2481