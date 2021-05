Inep divulga resultado das análises de recursos do Revalida

Mais de 15 mil médicos participaram do exame; primeira etapa ocorreu ainda em 2020

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pelo Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), publicou, no site do processo seletivo, os resultados das análises dos recursos contra o resultado provisório da prova escrita discursiva do exame.

O Revalida tem o objetivo de aferir conhecimentos, habilidades e competências requeridos para o exercício da medicina, adequados aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido dos médicos formados no país. A revalidação do diploma é responsabilidade das universidades públicas que aderirem ao Revalida.

Somente quem foi aprovado na primeira fase (provas discursivas escritas), seja através de recurso ou não, está apto a ir para a segunda – quando serão aplicadas as provas de habilidades clínica.

“Uma novidade desta edição é que, se o médico formado no exterior reprovar na segunda etapa, ele poderá se reinscrever diretamente nessa fase, nas duas edições consecutivas. Anteriormente, era necessário realizar todo o processo desde o início”, informa o Inep.

De acordo com o órgão, as referências do Revalida são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional, conforme previsão da Matriz de Referência do Revalida.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil