Ifac tem inscrição para cursos técnicos em Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para cursos técnicos integrados, subsequentes e Proeja. Ao todo, estão sendo ofertadas 283 vagas para os campi Avançado Baixada do Sol, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Os interessados devem apresentar documentação no setor de Registro Escolar do campus em que deseja estudar. As vagas serão preenchidas conforme ordem de chegada dos candidatos.

De acordo com edital, as inscrições para o campus Xapuri seguem abertas e podem ser feitas das 8h às 11h e das 14h às 17h. Já no campus Avançado Baixada do Sol, as inscrições serão realizadas a partir do dia 10 de maio, das 08h às 12h.

Nos campi Sena Madureira e Tarauacá, as inscrições para os cursos técnicos acontecem de 17 a 28 de maio, das 08h às 12 e das 14h às 17h.

Para verificar a lista de documentos que deverão ser entregues no setor de Registro Escolar, o candidato deve acessar o edital referente ao campus em que deseja estudar.

Informações no portal do Ifac https://www.ifac.edu.br/noticias/2021/maio/ifac-abre-inscricoes-para-cursos-tecnicos-integrados-e-subsequentes