Fornecedor encerra contrato com a Sesacre e hospital de Xapuri pode ter falta de alimentos

O encerramento de um contrato entre uma empresa fornecedora e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) está comprometendo a oferta de produtos alimentícios no hospital Epaminondas Jácome, de Xapuri, segundo informações que repercutiram inicialmente em grupos de rede social.

Uma fonte consultada confirmou a escassez de produtos como arroz, feijão, leite e carne, principalmente. A mesma fonte também informou que a direção do hospital tem buscado uma solução para o problema junto ao departamento responsável na pasta da saúde, mas sem sucesso até o momento.

Outra informação obtida pela reportagem é a de que a unidade hospitalar está recebendo doações para evitar que o problema resulte em falta de alimentação para os pacientes. Na semana passada, a Promotoria de Justiça de Xapuri encaminhou alguns sacolões para a instituição a pedido da direção.

As cestas enviadas pela Promotoria são provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) firmados entre o MP e comerciantes que foram notificados por descumprimento ao Pacto Acre sem Covid. Além do hospital, foram beneficiados o Lar dos Vicentinos e a Apadeq – Associação de Parentes e Amigos do Dependente Químico.

Procurada, a empresa que encerrou o contrato de fornecimento com a Sesacre não quis dar detalhes a respeito do que motivou o rompimento, mas afirmou que há atraso nos pagamentos desde o último mês de fevereiro.

A reportagem também manteve contato com o diretor do hospital Epaminondas Jácome, o enfermeiro Josimar dos Santos, que pediu tempo para responder aos questionamentos feitos, mas não retornou até o fechamento desta nota.

A Assessoria de Comunicação da Sesacre também foi contatada e informou que levaria o assunto ao departamento responsável para em seguida dar uma resposta sobre o fato.

Os posicionamentos tanto do hospital quanto da Sesacre serão acrescentados pelo jornal logo que os contatos forem retornados.