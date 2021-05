Empresário do Acre se acorrenta para receber recursos de obras realizadas em Rondônia

O empresário do ramo da construção civil, Francisco Wagner Ferreira Campos, conhecido como Candiru, resolveu se acorrentar na manhã desta segunda-feira (10) em protesto contra débitos existentes da prefeitura do município de Jaru, no interior de Rondônia. Ele faz o protesto em frente a Sede do município.

Candiru conversou com a reportagem do ac24horas e destacou que a dívida, somente em Jaru, chega a R$ 180 mil referente a uma obra da praça da Savana na região. “Isso é uma vergonha a gente ser empresário e não receber para poder pagar os funcionários da gente”, disse.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Candiru alega que tomou dinheiro emprestado para sanar suas dívidas com funcionários, fornecedores e débitos trabalhistas.

Contudo, parece que o protesto, que durou cerca de 20 minutos, surtiu efeito positivo. Candiru, que chegou a ser candidato a deputado estadual pelo DEM em 2018, frisou que a administração se comprometeu em pagar os débitos na próxima sexta-feira (14).

Segundo informações, repassadas pela prefeitura da cidade, os débitos ocorrem em razão da obra apresentar supostas irregularidades na execução, e por essa razão, a gestão acabou não honrando o pagamento.

Veja o vídeo: