Dnit diz que obra do Anel Viário de Brasiléia começa ainda este ano

Em balanço de ações na Região Norte, o DNIT diz que cobriu 100% da malha rodoviária federal do Acre com contratos de manutenção, levando à melhoria das condições de trafegabilidade. E, segundo o órgão, uma das principais ações foi a restauração de 52 quilômetros de pista na BR-317, localizados nos 12 segmentos mais críticos da rodovia.

Outra ação importante, assegura o DNIT, foi a contratação do Plano de Trabalho para recomposição de aterros e dispositivos de drenagem da BR-364. O segmento da rodovia federal que receberá os serviços tem início no município de Sena Madureira, no km 274, e vai até o município de Feijó, no km 491.

Foram mantidos os serviços de monitoramento e fiscalização das condições das rodovias federais em todo o Estado. Para evitar a interrupção do tráfego na BR-364, foram realizadas ações preventivas, como a estabilização das cabeceiras das pontes sobre os rios Tarauacá e Gregório com a utilização de pedras.

O DNIT já iniciou o processo de licitação para os programas BR-Legal II, de sinalização, e Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas, como pontes e viadutos rodoviários. Além disso, as obras do Contorno Rodoviário de Brasiléia, na BR-317, estão previstas para começarem ainda este ano.