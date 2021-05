Cruzeiro do Sul: vendas do Dia das Mães tiveram aumento de 20%

Segundo a Associação Comercial do Alto Juruá, as vendas do Dia das Mães, em Cruzeiro do Sul, tiveram um incremento de 20% em relação ao ano passado. Roupas, eletroeletrônicos e eletrodomésticos foram os mais procurados, bem como o setor de serviços, como os restaurantes.

“O ano passado foi fraco, mas o pessoal ficou muito satisfeito com as vendas deste ano”, cita Luís Cunha, presidente da Associação.

O Dia das Mães só perde para o Natal em vendas. A expectativa agora é com relação às vendas para o Dia dos Namorados, que Luís Cunha, acredita, também terão aumento em relação à 2020.