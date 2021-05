Comitê da Covid-19 deve anunciar classificação de risco nesta terça

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, anunciou uma nova coletiva de imprensa para divulgação da Classificação de Nível de Risco, marcada para esta terça-feira (11), às 10 horas da manhã.

De acordo com a última classificação do governo, todas as regionais de saúde do Acre se mantêm dentro do nível de emergência (Bandeira Vermelha).

No entanto, na última semana o governador Gladson Cameli destacou que a tendência é que o Acre permaneça na fase vermelha, apesar dos indicadores de risco terem reduzido.