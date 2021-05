Brito da Pop Show piora e volta a ser entubado por sequelas da Covid-19

Desde março se tratando em sua residência, o empresário Amilton Batista Brito, o Brito da Pop Show, infelizmente voltou a ser internado neste domingo (9) em uma UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco, após ter piora no quadro de saúde no último fim de semana.

Segundo informações de populares, Brito teve complicações nos rins e queda de pressão, em decorrência das sequelas da Covid-19.

O empresário passou 45 dias numa UTI do Pronto-Socorro se tratando da doença. Após ter alta em março, ele precisou continuar o tratamento com profissionais de saúde.