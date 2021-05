Mulheres humildes ganham ‘dia de princesa’ e realizam sonho de ir ao salão em Rio Branco

O grupo Amigos Solidários, representado pelo policial militar Derineudo Souza, realizou uma ação social em homenagem ao Dia das Mães para duas mulheres de baixa renda e mães de família, em Rio Branco.

As contempladas foram Samira Silva, que trabalha como catadora de materiais recicláveis, moradora do bairro Rui Lino e Tatiane Matias, residente do bairro Jequitibá, ambas ganharam um dia de princesa. Tatiane relatou em um vídeo divulgado nas redes sociais que em seus 21 anos de vida, nunca havia ido ao salão de beleza, na ocasião, ela se emocionou bastante e comoveu os internautas com sua história.

No sábado (8), as duas foram levadas à loja de roupas, sapatos, de joias e, por último, no salão de beleza. Vale destacar que todas os estabelecimentos são parceiros do projeto solidário desenvolvido pelo grupo.

Após a realização do sonho, a jovem conhecida por Tati, mesmo bastante emocionada agradeceu o momento proporcionando. “Muito obrigado a todos pelo trabalho, que Deus possa abençoar grandemente, pois eu nunca havia ido ao salão. Nunca desistam dos seus sonhos”, declarou.