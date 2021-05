Motociclista morre após passar por buraco e colidir contra poste de energia no Distrito Industrial

O motociclista João Raimundo Coelho dos Santos, de 30 anos, sofreu um grave acidente e morreu na noite deste domingo, 9, após colidir contra um poste de energia localizado na Estrada da Penal, no setor C do Distrito Industrial, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, João trafegava em uma motocicleta modelo Honda, placa MZU-5559, no sentido bairro-centro, quando passou em um buraco, perdeu o controle da moto, colidiu contra um poste de energia e foi arremessado aproximadamente uns 50 metros. No momento da colisão, o capacete de João saiu, a vítima sofreu múltiplas fraturas pelo corpo.

Populares chegaram a relatar a reportagem do ac24horas, que João desceu a ladeira em alta velocidade e não conseguiu fazer uma conversão.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, João Raimundo já se encontrava morto.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área foi para os trabalhos do perito. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A motocicleta foi removida por um guincho ao pátio do Departamento de Trânsito.