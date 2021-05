Fisioterapia faz a diferença no tratamento de pacientes com Covid-19 em Rio Branco

Entre agosto do ano passado a março deste ano, 155.460 procedimentos de fisioterapia foram realizados em pacientes com Covid-19 no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) e Hospital do Idoso, em Rio Branco. Os profissionais atuam desde a entrada do paciente até depois da alta médica.

O fisioterapeuta Smayli Dourado, responsável pelo setor, ressalta que a fisioterapia reestabelece a funcionalidade do paciente e diminui o tempo de internação, por meio de exercícios cinesiologicos, respiratórios e posicionamento correto no leito. Destaca que, seja como parte da equipe de atendimento, nas UTIs, ou trabalhando na recuperação do paciente pós-internação, o fisioterapeuta é um profissional de fundamental importância para o sucesso do tratamento dos pacientes com Covid-19, porque a atuação do profissional contribui para evitar complicações cardiorrespiratórias em indivíduos internados e também para recuperar a capacidade pulmonar e motora de quem já se curou da doença.

“O profissional fisioterapeuta tem o papel primordial de cuidar da parte respiratória e musculoesquelética do paciente, prevenindo possíveis complicações como perda do trofismo muscular devido a permanência no leito e diminuição da capacidade respiratória. Se o paciente ainda possui sequelas, como cansaço aos esforços damos continuidade ao tratamento, fazendo encaminhamento do mesmo ao centro de reabilitação pós-covid, aonde o tratamento terá continuidade”.

Dona Marly Soares, que está internada no Hospital de Campanha, cita a melhora na respiração depois do início da fisioterapia. “Eu cheguei muito mal, nem estava respirando direito aí começaram a fazer VNI em mim, por que eu estava com falta de ar e agora venho melhorando. Fiz fisio durante 15 dias, sendo 2 vezes ao dias e já estou nos exercícios e graças a Deus estou me recuperando bem”, relata.

Para o diretor do Into, médico Osvaldo Leal, os cuidados da fisioterapia são fundamentais durante a internação, na assistência ventilatória através das VNIs e respiradores mecânicos e após a alta, na fisioterapia respiratória.

“Os cuidados da fisioterapia são fundamentais para o tratamento da Covid-19 porque a doença afeta de forma mais intensa os pulmões levando a inflamação e fibrose e proporcionando infecções bacterianas e fúngicas em consequência das lesões pulmonares provocadas pelo vírus. O fisioterapeuta atua de modo a melhorar esse quadro”, concluiu.