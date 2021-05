Rio Branco tem registro de aglomeração em comércios no sábado que antecede o Dia das Mães

Nem parece que o Acre vive tempos de pandemia. Se depender do movimento de pessoas nos principais centros comerciais da capital acreana as mamães não vão ficar sem presente.

O repórter fotográfico do ac24horas, Sérgio Vale, percorreu as ruas de Rio Branco e registrou a grande quantidade de clientes circulando principalmente nas lojas do centro da cidade e no Via Verde Shopping.

O Dia das Mães é um dos mais importantes para o faturamento do comércio. De acordo com os levantamentos é a terceira data do ano onde mais se fatura, perdendo apenas para o Black Friday e o Natal.

Uma pesquisa da Federação do Comércio do Acre já havia apontado que apesar da expectativa do consumidor em gastar no Dia das Mães menos do que no passado, a maioria das pessoas manifestou interesse em presentear no domingo.

A movimentação foi tão grande que foi preciso paciência para entrar no shopping. Longas filas de veículos se formaram nas vias de acesso ao local. Aglomeração também na parte de dentro, com lojas lotadas.

Nossa reportagem também flagrou algumas pessoas circulando sem máscaras e descumprindo uma das principais recomendações das autoridades de saúde para evitar a proliferação do contágio pelo novo coronavírus.

Veja as fotos de Sérgio Vale/ac24horas.com (PROIBIDA A REPRODUÇÃO)

Este slideshow necessita de JavaScript.