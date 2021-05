Sinteac anuncia greve na Educação para a próxima semana

Após a realização de uma assembleia virtual nesta última sexta-feira, 7, a direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), notificou o governo do estado sobre a decisão da categoria de decretar greve por tempo indeterminado a partir da próxima semana e não reiniciar as atividades nem de forma remota.

De acordo com o documento, assinado pela presidente do sindicato, Rosana Nascimento, que cumpre a exigência de decretar greve após 72 horas após a expedição da notificação ao empregador, os professores entram realmente em greve a partir das 8 horas da manhã da próxima quinta-feira, 13 de maio. “No dia 10 vamos fazer uma carreata. A concentração será às 9 horas no estacionamento do estádio Arena Acreana, dia 11 terá uma live com nossas pautas falando das condições de trabalho, dos direitos que não estão sendo pagos e, dia 12 vai haver diálogo com os pais dos alunos, com a sociedade em geral explicando os motivos da greve”, disse a sindicalista.

Os professores alegam como principal motivo para a deflagração da greve, o não atendimento da aplicação da correção salarial anual da categoria. No documento, o sindicato afirma estar disposto a negociar e em caso de atendimento das reivindicações, evitar a greve geral por tempo indeterminado. Segundo ela, nesse período, houve inúmeras propostas, contudo, nenhuma cumprida. “Fecharam um acordo de R$ 350 de auxílio alimentação, mas nunca pagaram, prometeram um aumento de 12,99% cobrindo o índice inflacionário e também não nos pagou, entramos na pandemia e tentamos negociar e por último, prometeram antecipar a VDP em 50% e não honrou”, argumentou Nascimento.