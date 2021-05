Motorista joga caminhão para fora da pista para não atropelar motociclista na Via Verde

O condutor de um caminhão sofreu um grave acidente e colidiu de frente com um poste de energia na Via Verde, nas proximidades dos Correios, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o motorista trafegava no caminhão no sentido 3ª Ponte/UPA do 2º Distrito, quando inesperadamente um motociclista que estava na frente trafegando no mesmo sentido freou bruscamente. Para não atropelar o motociclista, o motorista jogou o caminhão para às margens da BR, perdeu o controle da direção e colidiu de frente com o poste de energia. Com o impacto, o motorista que estava sem cinto de segurança foi arremessado para fora do caminhão.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o motorista ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal para os trabalhos de perícia. O caminhão foi removido por um guincho.