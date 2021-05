Iluminação da Ponte do Abunã deve custar R$ 1 milhão, diz Dnit

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, declarou que a prefeitura da capital rondoniense já está trabalhando o projeto de iluminação da Ponte do Abunã, em Rondônia, porém, não há previsão de entrega.

“É bom lembrar que a obra não previa iluminação, então vamos montar um sistema de engenharia extremamente complexa por conta da não previsão de iluminação e estamos fazendo estudos e não é uma obra simples”, explicou Chaves.

Relacionado

No entanto, o Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT), calcula que a implantação do sistema de iluminação da Ponte do Abunã vai custar aproximadamente R$ 1 milhão.

O superintendente do órgão em Rondônia, André Lima contestou o prefeito e disse que apesar de anteriormente a prefeitura de Porto Velho ter se manifestado em realizar a obra, acabou recuando sem explicar os motivos, deixando a responsabilidade para o Dnit.

Contudo, André esclareceu que a sinalização vertical e horizontal implantada ao longo dos 1.507 metros da obra é suficiente para orientar durante a noite motoristas e pedestres enquanto esse serviço não é realizado.

O superintendente disse também que, pela estimativa do DNIT, a Ponte deve receber um fluxo de dois mil veículos por dia, com 60% desse volume sendo veículos de grande porte.

O gestor finalizou dizendo que acredita que o tempo de viagem entre Porto Velho e Rio Branco deve ser reduzido em quase duas horas com a liberação da Ponte.