Empresa diz que Joabe Lira mentiu e que pressão é para provocar rescisão do contrato

Alan Costa, administrador da empresa ETROPUS que presta serviço terceirizado para a prefeitura de Rio Branco, entrou em contato com o ac24horas para esclarecer o posicionamento da empresa em relação a acusação feita pelo secretário de zeladoria da cidade, Joabe Lira, de que a empresa, mesmo com dinheiro em caixa, não faz o pagamento de seus servidores.

A nota da ETROPUS começa afirmando que Joabe mentiu, já que o valor exato para a conta da empresas teria sido de R$ 129.274,28 e não os mais de R$ 167 mil reais afirmados pelo secretário. A empresa explica que a diferença no valor se refere foi para uma conta

vinculada bloqueada para pagamento das verbas rescisórias e que somente a secretaria tem acesso, o valor pago de ISS para a prefeitura e o valor do INSS pago para o governo federal.

Alan esclarece ainda que o valor correspondente recebido pela empresa foi utilizado para pagar encargos e fornecedores que estavam atrasados desde janeiro, tendo em vista que a Secretaria de Zeladoria vem pagando o valor abaixo do contratado com intuito de mostrar economias para sociedade, sendo que os valores em contratos são definidos no orçamento anual da prefeitura. A empresa alega que a secretaria só pagava pra empresa os valores correspondentes aos salários de funcionários, sempre com a promessa de resolver a situação do restante do pagamento e até a presente data sem resolução. Só usamos o dinheiro para pagar os encargos porque caso atrasasse mais um mês nossas certidões negativas seriam bloqueadas e no próximo mês não conseguimos receber o próximo pagamento. Desta forma, só foi pago os encargos e fornecedores com esse valor porque o secretário teria prometido que pagaria o valor da diferença, que seria usado para pagar os salários dos funcionários.

“Os funcionários sempre foram nossa prioridade, tanto que pagamos corretamente os meses anteriores e com isso deixamos de pagar fornecedores de materiais, combustíveis, encargos e tributos. Os funcionários de forma unânime entendem o lado da empresa e sabem que o errado na história é a Secretaria que não tem honrado com o valor contratual e tem feito de tudo para dificultar o trabalho desta empresa diminuindo o fornecimento de água e gelo para os trabalhadores no trecho, bem como, retirando o transporte dos trabalhadores, a alimentação e todos os benefícios”, esclarece o administrador.

Alan Costa faz uma séria denúncia e diz que prefeitura buscar forçar a rescisão de contrato para contratar empresas “parceiras”. “Várias empresas não aguentaram a pressão e já rescindiram o contrato e nós continuamos firmes, com intuito de cumprir o contrato firmado entra as partes em sua integralidade. Ao nosso ver a ação da secretaria é tão somente, pressionar à empresa a rescindir o contrato para contratar empresas “parceiras” deles”, afirma.

A empresa enviou documentos que comprovam o recebido do valor citado na nota e ofícios cobrando o pagamento da diferença ao secretário Joabe Lira.

COBRANDO DIFERENCA 012021 022021 (1)

COBRANDO DIFERENCA 012021 022021 (2)