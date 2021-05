Cinco municípios lideram geração de emprego no Acre em 2021

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (Caged) do Ministério da Economia o primeiro trimestre de 2021 foi marcado por saldo positivo de empregos com carteira assinada no Acre.

São mais 1.560 novos empregos formais no período. Houve predomínio de saldos positivos em 17 dos 22 municípios. Cinco deles foram responsáveis por mais de 90% desse saldo: Rio Branco, que gerou 44,5% dos postos; Sena Madureira (25,2%), Cruzeiro do Sul (9,3%), Brasiléia (7,0%) e Xapuri (4,2%).

Cinco municípios apresentaram saldos negativos, destaque para: Plácido de Castro (-9) e Assis Brasil (-7). Novos detalhes sobre o mercado de emprego formal do Acre no primeiro trimestre de 2021 podem ser consultados no boletim publicado pelo o Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, que está disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1LFntvNBHKtmoPkjMzjDSDlV9Wxiawgyw.