Acreanos relatam as consequências emocionais e psicológicas da pandemia

O isolamento social é a principal recomendação das autoridades de saúde mundial, a fim de evitar a propagação do coronavírus, causador da Covid-19. A medida, no entanto, impôs às pessoas uma mudança radical no estilo de vida.

Somando-se ao medo de ser contaminado, à impossibilidade do contato físico, entre outros fatores, a situação acaba trazendo transtornos também à saúde da população seja: físico, mental ou emocional.

O videomaker do ac24horas, Whidy Melo, gravou um vídeo exibindo relatos de rio-branquenses que foram afetados seja levemente ou até gravemente chegando a ser intubado em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em decorrência do vírus que vitimou mais de 1.500 acreanos.

No vídeo, a psicóloga Danieli Alba, fala sobre a pandemia da Covid-19 e os efeitos, e afirma que houve uma demanda maior na procura por profissionais. O vídeo foi feito seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS): distanciamento de dois metros, uso da máscara e gravação em ambiente livre.

Assista ao vídeo: