Varejo cresce 11,2% de fevereiro para março no Acre

De acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio divulgada nesta sexta-feira (7) pelo IBGE, de fevereiro para março de 2021, na série com ajuste sazonal, a taxa média nacional de vendas do comércio varejista mostrou queda de 0,6%, com predomínio de resultados negativos em 22 Estados.

O Acre, no entanto, apresentou crescimento de 11,2% no período. O varejo acreano é o 2º que mais vendeu no período perdendo para Amazonas, que avançou 14,9%.

Na mesma comparação, o comércio varejista ampliado teve queda de 5,3%, com predomínio de resultados negativos em 22 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Bahia (-15,2%), Piauí (-13,2%) e Distrito Federal (-12,8%). Por outro lado, pressionando positivamente, estão cinco das 27 UFs, com destaque para Amazonas (15,7%), Roraima (5,3%) e Acre (1,3%).

A média móvel trimestral recuou 0,1%, 1,9 ponto percentual acima do trimestre encerrado em fevereiro (-2,0%). Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista teve alta de 2,4% frente a março de 2020, acumulando no ano um recuo de 0,6%.

Já o acumulado nos últimos 12 meses foi 0,7%, mantendo crescimento desde outubro de 2017 (0,3%).