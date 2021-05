STJ decide que Ícaro Pinto, acusado de matar Jonhliane, deve responder por homicídio doloso

Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), divulgada na última terça-feira (4), determinou que o motorista Ícaro José da Silva Pinto, que dirigia a BMW que matou Jonhliane de Souza, de 30 anos, em agosto do ano passado, irá responder por homicídio doloso e não por homicídio duplamente qualificado.

A mudança da decisão do STJ, que teve como relator o ministro Ribeiro Dantas, ocorreu por unanimidade, pela 5ª turma do STJ. A turma alterou a acusação retirando a qualificadora do crime de homicídio. Com a mudança, Ícaro que poderia ser condenado com 12 anos de prisão, agora ele poderá ser julgado com uma pena mínima de 6 anos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) ainda determinou que o juiz de 1° grau reveja a prisão do motorista, com isso, os advogados devem entrar com um habeas corpus para tentar a liberdade de Ícaro. Por enquanto, ele permanece preso no Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Rio Branco.

Relembre o caso

O acidente que vitimou Jonhliane aconteceu na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. A vítima foi atingida pela BMW em alta velocidade e a suspeita é que Ícaro e Alan Araújo de Lima, outro motorista envolvido, faziam um racha no momento em que a mulher foi atingida.

Com Informações do G1